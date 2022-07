Campagne électorale : Serigne Mbacké Ndiaye met en garde contre les violences et préconise des solutions L'ancien Ministre Serigne Mbacké Ndiaye, en parfait médiateur, a réagi par rapport aux violences notées lors des caravanes, notamment par rapport à celles qui ont vu s'illustrer le leader de Pastef, Ousmane Sonko et son camarade de parti, Dr Babacar Diop. Serigne Mbacké Ndiaye s'est, ainsi, fendu d'un message pour alerter et préconiser des solutions. Voici son message :

"En demandant, à travers les ondes de la rfm, que les caravanes des huit têtes de listes nationales soient sécurisées par nos forces de l'ordre, j'étais loin d'imaginer que les accrochages tels que ceux vécus à Thiès, ce Samedi, pouvaient se produire. Et s'il s'agissait de BBY et de YEWWI ? Que Dieu nous en garde mais puisque l'adage dit « aide-toi et Dieu t'aidera », j'invite encore une fois le Ministre de l Intérieur à prendre les mesures idoines avant qu'il ne soit tard. Ainsi, je lui suggère :

1- de sécuriser ces huit caravanes par une vingtaine d'éléments de la police de la Gendarmerie qui les accompagnent pendant toute la campagne.

2- de désarmer tous les éléments privés qui assurent présentement la sécurité de ces Leaders.

Ces mesures, à mon humble avis, contribueront à éviter la violence tant redoutée."



