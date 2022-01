Campagne électorale à Koungheul: Deux caméramen du site local attaqués à Lour Escale

Venus couvrir un événement politique de la liste PLD dirigé par Pape Top, premier adjoint au maire, des militants du maire sortant Abdoulaye Kâ ont, comme des hyènes affamées, jeté leur furie irréfléchie sur Kabir Boye et Seydou Coulibaly, cadreurs à Xibarubambouck.com



La rédaction de xibarubambouck dénonce ces actes de vandalisme, de barbarie d’un autre âge. Toujours soucieux d’une impartialité sans équivoque, xibarubambouck a toujours traité l’information locale de la manière la plus juste, la plus équitable.



Même durant ces périodes de campagnes électorales, la rédaction se tue à la tâche, parfois à ses risques et périls, pour rester impartiale et neutre dans le traitement des informations relatives à la campagne.



« La violence est injuste d’où qu’elle vienne », a reconnu Jean-Paul Sartre et cette violence perpétrée sur les agents de xibarubambouck, ne restera pas impunie. Les responsabilités sont déjà situées et une plainte en bonne et due forme sera déposée. Dame justice fera son travail.



« Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles, ne prendra jamais la mer » dixit Thomas Fuller. Xibarubambouck.com mettra les voiles et prendra la mer, quels que soient les dangers, les menaces et les agressions. Nous ne manquerons jamais à notre mission d’interpréteurs de la curiosité publique.