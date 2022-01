Campagne et élections, participation des "Lions" à la Can, flambée de la Covid-19… : Vers un mois de Janvier compliqué et stressant Le mois de janvier est parti pour être compliqué, voire stressant. Et pour cause, le Sénégal va vivre une campagne électorale et des élections locales incertaines, compte tenu des frictions constatées dans le landerneau politique. Non sans tenir compte de la montée en puissance de la pandémie à coronavirus, avec des centaines de contaminations. L’autre grande attente, reste la participation des "Lions" à la Coupe d’Afrique des nations de football. "Tribune"

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Janvier 2022 à 09:42

Depuis 2020, à l’image du monde, le Sénégal vit une situation économique très difficile. Et, il faut tout simplement signaler que c’est la pandémie à Coronavirus qui est passée par là. Des variants se suivent avec un lot de contaminations élevées ; des morts et des incidences économiques sans précédents.



Pour la nouvelle année qu’est 2022, le monde espère arriver à bout de ce virus malicieux. Et le Sénégal continue d’y faire face. Seulement, le début de l’année démontre que nul ne sait à quand la fin des contaminations. Car, il est enregistré des centaines de malades du Covid-19 au Sénégal, en cours de début d’année. Ce qui laisse présager que le mois de janvier, au plan sanitaire, sera assez compliqué.



Sur la même lancée, le mois de janvier risque d’être encore particulièrement compliqué pour ne pas dire stressant, puisque le Sénégal va vivre une campagne électorale et des élections. Il ne s’agit ni plus ni moins que des élections départementales et municipales, avec des enjeux incertains.



En effet, les prises de positions et autres frictions constatées dans le landerneau politique sénégalais, poussent bien des gens à douter de la possibilité d’une campagne totalement apaisée.



L’autre vérité concerne les résultats qui seront fortement attendus, compte tenu des enjeux liés à ces élections, considérées comme des primaires en direction des élections législatives de juin 2022. Que se passera-t-il ? Une chose est certaine, le mois de janvier sera particulièrement compliqué et stressant.



Une autre attente reste la participation du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations de football, qui se joue au Cameroun à compter du 9 janvier 2022. Après plusieurs échecs, les "Lions" vont essayer de gagner le premier trophée continental. Sadio Mané et Cie qui entrent en lice le 10 janvier contre le Zimbabwe, devront inévitablement diminuer le stress de janvier par de belles prestations



Par Fara Michel Dièye