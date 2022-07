Campagne législative à Saint-Louis : Les populations invitées à faire le bon choix par l’inter-coalition Yewwi-Wallu Depuis le début de la campagne électorale des Législatives, l’inter-coalition Yewwi-Wallu sillonne les quartiers de la commune et les villages du département, à travers la “Marche blanche”. Des caravanes que les responsables de cette entité politique de l'opposition saisissent toujours pour vilipender le régime de Macky Sall.

Pour la tête de liste départementale de Saint-Louis de l’intercoalition Yewwi-Wallu, les populations ne doivent plus commettre les mêmes erreurs des législatures passées, en envoyant à l’Assemblée nationale des députés qui ne défendent jamais les intérêts des Saint-Louis.



“Vu les énormes potentialités foncières, agricoles, touristiques, halieutiques et gazières que détient Saint-Louis et les enjeux du moment, il serait dangereux de choisir des parlementaires figurants qui ne plaideront pas pour les populations qui les ont envoyées à l'hémicycle. Raison pour laquelle nous invitons les Saint-Louisiens à choisir notre liste, au soir du scrutin législatif du 31 juillet prochain. Ainsi, Saint-Louis aura de dignes représentants à l'Assemblée nationale qui se battront pour faire de sorte que Saint-Louis soit la locomotive du développement du Sénégal”, a déclaré Abba Mbaye.



Très offensif, le leader socialiste de la tendance Khalifa Sall fonce et tacle sévèrement le maire Mansour Faye, par ailleurs tête de liste de la coalition BBY de Saint-Louis. À l'en croire, la mouvance présidentielle veut reconduire le même modus opérandi des dernières Législatives qui consiste à présenter des candidats qui vont se dérober une fois élus pour laisser la place à d'autres.



“Populations de Saint-Louis, refusez de voter pour ceux qui veulent faire de vos votes un mandat par procuration. Mansour Faye qui vous demande vos voix n'est pas prêt à aller à l'hémicycle. Il s'est engagé sur la liste pour tromper les populations. Mais il s'est gouré, parce que les populations ont compris son jeu maintenant”, a dénoncé le jeune “khalifiste’’ et tête de liste départementale de Yewwi-Wallu.



Pour Abba Mbaye, les résultats enregistrés par l'opposition, lors des Locales à Saint-Louis, ont apeuré le pouvoir qui n'entend pas perdre une région stratégique.



“C'est pourquoi même le président de la République est entré dans la campagne de BBY à Saint-Louis pour voler au secours de son beau-frère. Mais c'est peine perdue. Les populations sont matures et leur ont déjà tourné le dos. Comme en atteste le fiasco populaire de sa visite à Saint-Louis”, a-t-il soutenu. Néanmoins, la tête de liste départementale de Yewwi-Wallu s'est félicitée de l'inauguration de l'aéroport international de Dakar-Bango qui sera un plus pour la région Nord.



“Il est heureux de voir Saint-Louis disposer d’un nouvel aéroport capable d'accueillir de gros-porteurs, pour la bonne et simple raison qu’il pourrait permettre de rallier Paris en quatre heures de vol, d’exporter facilement et rapidement les produits des entreprises agroalimentaires installées dans la vallée”, s'est réjoui Abba Mbaye.



Il faut signaler que la liste Yewwi-Wallu est composée d’Abba Mbaye et d’Anta Gaye du PDS comme titulaires, et leurs suppléants respectifs sont Badara Seck et Yacine Samb.

