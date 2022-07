Campagne pour les Législatives à Dakar: Marième Faye Sall aux côtés de Amadou Bâ et Alioune Ndoye

Un fait assez rare. D’ailleurs, cela apparaît même comme une surprise pour les responsables de Bby aux Parcelles Assainies. En effet, ces derniers ont reçu hier la visite de la Première dame, Marième Faye Sall. Tout de blanc vêtue, l’épouse du chef de l’Etat s’est affichée aux côtés de la tête de liste de la coalition Bby à Dakar.



Alioune Ndoye battait campagne hier dans la commune des Parcelles assainies où il a rencontré les populations dont les imams, les délégués de quartiers, les sages-femmes, en présence de ses camarades de la mouvance présidentielle. Venue dans la délégation de la tête de liste départementale de Benno, Marième Faye Sall qui semble surgir dans un monde qui n’est pas le sien, n’a pas attendu la fin de la cérémonie.



D’ailleurs, au cours de son intervention, le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye a déclaré que la Première dame y était pour présenter des condoléances, sans donner plus de détails. Dans leurs discours à l’endroit des populations, Alioune Ndoye, Amadou Bâ et Mbaye Ndiaye ont appelé à une victoire éclatante de Bby aux Parcelles assainies. Une victoire qui, selon eux, leur permettra de gagner sans conteste Dakar. « Une victoire de Benno Bokk Yakaar est synonyme de poursuite des travaux déjà engagés depuis 2012 et dans la quiétude », a indiqué Alioune Ndoye.



Le duel des «frères socialistes» va avoir lieu dans la capitale. Après sa défaite à la mairie de Dakar lors des dernières élections locales, Benno Bokk Yakaar a changé de fusil d’épaule pour se mesurer à l’actuel maire de la Ville de Dakar. Après une première flèche décochée contre Barthélémy Dias, également tête de liste départementale de Yewwi Askan Wi (Yaw) à Dakar, au sujet de la cherté de l’essence des pirogues pour les pêcheurs, Alioune Ndoye est revenu à la charge en tirant à boulets rouges sur son principal challenger.



« Lorsque le Président Macky Sall dit que les événements de mars ne se reproduiront plus, on a tous constaté la suite.Où sontles gens qui avaient voulu jouer aux guerriers la dernière fois ? On a tous vu la suite. Il s’est réfugié sur la terrasse de sa maison et s’est mis à polémiquer avec les forces de l’ordre », lance, provocateur, Alioune Ndoye.



La tête de liste de la mouvance présidentielle dans le département de Dakar en a profité également pour régler ses comptes avec ceux qui accusent le pouvoir de promouvoir l’agenda Lgbt au Sénégal et Ousmane Sonko. « Ceux qui font de la question de la Lgbt un fonds de commerce, sont ceux qui la promeuvent. Quand on dit aux jeunes, si vous vous attaquez à certaines maisons, vous y trouverez de l’argent, c’est parce qu’on a gardé de l’argent chez soi », a martelé le maire de Dakar-Plateau, par ailleurs, ministre de la Pêche et de l'Economie maritime.