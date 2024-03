Campagne présidentielle 2024: Bignona, Ziguinchor, Oussouye, accueillent la caravane de la Coalition Déthié Fall2024

« Je vous remercie du fond du cœur, les populations de la région de Ziguinchor pour cet accueil magnifique.



En foulant le sol de Ziguinchor, je pense immanquablement à mon ami et frère le Président Ousmane Sonko. Comme j'ai eu à le dire hier, lors de ma caravane à Sédhiou, je me réjouis profondément de sa libération, qui a toujours été un combat de principe pour moi.



Habitants de la belle Casamance,



La Casamance, avec son énorme potentiel, constitue inéluctablement, un grenier pour le développement du pays, s’il est correctement exploité.



L'un de mes défis majeurs, reste la préservation des acquis notés dans la recherche et la consolidation de la paix en Casamance.



Sur un autre volet, tout au long du trajet, j'ai constaté des pistes difficiles d'accès, des routes dans un état impraticable. Des freins à l'activité économique et à la circulation des personnes et des biens. Cela doit être vite corrigé.



Je suis de ceux qui pensent que l'une des voies qui mène à la paix durable, est le règlement les problématiques économiques de toutes les zones



C'est pourquoi, dans notre ambitieux programme d'un Sénégal bon à vivre et beau à voir, nous avons mis un grand accent sur la Casamance et sur les pistes de solutions économiques, afin de donner le tonus nécessaire pour faire jouer à cette belle région, sa partition, proportionnellement à son énorme potentiel.



Habitants de la Casamance, si vous me faites confiance au soir du 24 mars 2024, j'entends pleinement m'investir pour lle renforcement de la paix et de la sécurité.



Je prends également l'engagement d'œuvrer pour la réalisation de ces points et axes prioritaires de notre programme concernant la région de Ziguinchor.



1. Ériger un pôle de développement industriel pour la transformation des produits forestiers et halieutiques.

2. Construire un nouveau pont Émile Badiane en remplacement de celui actuel, dont l'état est de qualité douteuse.

3. Construire un port économique à Kafountine.

4. Redynamiser le tourisme en Casamance, par la promotion du tourisme local et la valorisation des sites touristiques.

5. Mettre sur pied des blocs maraîchers performants, pour l’allègement et l’accompagnement des femmes dans leur secteur d’activité.

6. Réhabiliter toutes les pistes de production, pour faciliter l’écoulement des produits des zones de production au centre-ville.

7. Engager l'électrification et le désenclavement des communes de Boutoupa, Camaracounda, Kaguite et Enampor.

8. Augmenter les capacités d'actions des brigades des Eaux et Forêts, pour lutter contre les coupes de bois et le trafic de bois.

9. Renforcer la liaison maritime Dakar - Ziguinchor. »