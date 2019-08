Campus social de l’UCAD: le Dg du Coud annonce des portiques de sécurité au niveau des entrées

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) veut mettre de l’ordre dans le campus social.



En déplacement dans la région de Kaffrine, Abdoulaye Sow a annoncé de nouvelles mesures concernant la sécurité. Selon L’As, il a indiqué que toutes les issues seront dotées de portiques de sécurité. Les entrées et les sorties du campus seront filtrées. Une manière d’éviter par exemple que les vendeurs de drogue en fassent leur repaire.



Abdoulaye Sow promet de tout mettre en œuvre pour que les étudiants puissent être dans de bonnes conditions de sécurité. Pour lui, le stylo et le cahier doivent être les seules armes de l’étudiant. Il a pris langue avec certains dirigeants d’Amicales pour la mise en œuvre de l’initiative. En plus de l’aspect sécuritaire, Abdoulaye Sow estime qu’il est nécessaire d’améliorer les conditions d’hébergement des étudiants au campus. « Il faut tendre vers des matelas orthopédiques et faire disparaître les matelas sérères (sic) que nous avons trouvés là-bas», a-t-il ironisé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos