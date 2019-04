Can 2019 - Absence de Cheikh Ndoye: Aliou Cissé regrette

Cheikh Ndoye va certainement manquer la Can 2019. Ainsi, l’entraîneur considère que c’est une grande perte pour la sélection. « C’est difficile, puisque Cheikh Ndoye était garçon d’une importance capitale pour l’équipe tant au niveau de la qualité du jeu qu’au niveau de la mentalité.



C’est lui qui avait marqué le but qui nous avait permis de qualifier à la dernière coupe du monde contre le Cap-Vert. N’oubliez pas aussi qu’il fait de bons matchs », a apprécié Aliou Cissé.



Le sélectionneur précisé dans les colonnes d’Emedia qu’en plus de tout cela, il est un fédérateur. « C’est un garçon très intelligent qui tire toujours ses coéquipiers vers le haut. Ne pas avoir Cheikh Ndoye dans cette Can est une grosse perte pour l’équipe nationale du Sénégal », conclut-il.













Leral

