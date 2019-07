Can 2019 : Koulibaly, Sadio et PAN pourraient manquer la finale Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et Pape Alioune Ndiaye sont sous la menace d’une suspension et pourraient manquer la finale de la Can si le Sénégal se qualifie ou alors le match de la troisième place. Si l'un des trois écope un jaune, il manquera soit la finale ou la petite finale (3e place).

Un joueur averti lors de deux rencontres de Can, est automatiquement suspendu pour le suivant. Sauf pour les phases de groupes où les compteurs sont remis à zéro.



Le Sénégal s’est qualifié mercredi pour les demi-finales de la Can aux dépens du Bénin (1-0), 13 ans après sa dernière demi-finale dans la compétition. C’était justement au Caire, en 2006.

