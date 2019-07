Can 2019: Macky Sall invite les "Lions" à « engager une nouvelle dynamique de victoires » Le chef de l’Etat a profité de la réunion du Conseil des ministres pour encourager les Lions du Sénégal après leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Le Président Macky Sall a surtout invité les "Lions" et leur encadrement à « engager une nouvelle dynamique de victoires à cette étape cruciale de la compétition », rapporte "Vox Populi".

