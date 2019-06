Can 2019: Sadio Mané suspendu pour le match d'ouverture du Sénégal

Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a confirmé que l'attaquant de Liverpool est suspendu pour le premier match du Sénégal à la CAN.



Le jeune homme de 27 ans manquera le match du Groupe C contre la Tanzanie le 23 juin au Caire en raison des deux cartons jaunes qu'il a reçu lors des éliminatoires de la CAN.



"Son absence ne devrait en aucun cas nous déranger", a déclaré l'entraîneur Cissé aux médias sénégalais juste avant leur départ du camp d'entraînement d'Alicante en Espagne.



"Certes, la présence de Sadio est bénéfique, mais sans lui, nous restons forts".



"La CAF [Confédération africaine de football] a décidé de ne pas s'attarder", a ajouté M. Cissé.



