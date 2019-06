Can 2019: Santy Ngom et Sidy Sarr écartés, Sadio Mané rejoint la tanière On connait depuis hier, les noms des deux Lions qui sont écartés de la tanière. Il s’agit de Santy Ngom et de Sidy Sarr. Les deux joueurs ont d’ailleurs quitté le regroupement des "Lions".

Par ailleurs, le dernier joueur du Sénégal attendu, Sadio Mané, a rejoint la Tanière, qui affiche désormais complet, selon le quotidien "Record". L’attaquant des Lions a remporté la Ligue des champions avec son équipe de Liverpool face, il y a quelques jours.



Le Sénégal jouera un second match amical contre le Nigéria, à Ismaïla, en Egypte, en direction de la prochaine Can.

