Can 2019 : Sébastien Desabre (coach Ouganda) : « Je préfère rencontrer le Sénégal que le Kenya en 1/8e »

Ce soir, se joue la finale pour la seconde place du groupe C entre le Sénégal et le Kenya. L’Algérie déjà assurée la première place du groupe, le vainqueur de ce match rencontrera l’Ouganda en huitième de finale le 5 juillet prochain. Sebastien Desabre, le sélectionneur ougandais, lui, préfère affronter le Sénégal que le Kenya.



“Maintenant que cette qualification est atteinte, nous voulons rester plus longtemps et profiter du reste du tournoi. Nous ne savons pas qui jouer, mais nous sommes sur la voie des équipes comme le Sénégal et le Kenya. Je préfère que nous affrontions le Sénégal pour nous donner la chance de jouer avec une autre équipe solide ».



Le Sénégal, actuellement second grâce à sa différence de but, n’a besoin que d’un nul pour remporter cette bataille de la seconde place.

