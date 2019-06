Can 2019 : Trois arbitres sénégalais sélectionnés Trois arbitres sénégalais, deux centraux et un assistant, ont été sélectionnés pour la phase finale de la CAN 2019 qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet, annonce la Confédération africaine de football (CAF).

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

Les centraux sélectionnés sont Maguette Ndiaye, présent en phase finale de Coupe du monde (23 mai au 15 juin) et Issa Sy qui a pris part à la CAN U17 en Tanzanie en avril dernier. L'assistant est El Hadj Malick Samba.

Djibril Camara, l'autre assistant, après avoir accompagné Badara Diatta, Malang Diédiou et Maguette Ndiaye, n'a pas été finalement retenu.

Camara a récemment officié comme assistant lors de la finale retour de la Ligue africaine des champions. Il avait levé son drapeau pour l'invalidation du but marocain.

La rencontre s'était terminée dans une confusion générale après le refus de l'équipe marocaine du WAC de rejoindre la pelouse suite à l'invalidation du but qui lui aurait permis d'égaliser sur l'ensemble des deux rencontres.

Les Marocains avaient demandé en vain l'intervention de la VAR et en guise de protestation avaient refusé de reprendre la partie alors que l'Espérance de Tunis menait par 1-0.

Lors de la manche aller, l'équipe tunisienne était allée faire match nul, 1-1, à Rabat. Elle a été déclarée championne, vendredi dernier, avant que la Confédération africaine de football ne revienne sur sa décision, mercredi à Paris (France).

À la suite d'une réunion d'urgence de son Comité exécutif, la CAF a décidé de faire rejouer la finale retour sur un terrain neutre après la CAN 2019, évoquant "des conditions de jeu et de sécurité qui n'étaient pas remplies" pour étayer sa décision.

Si l'assistant Camara n'a pas été retenu pour la phase finale de la CAN 2019, ce n'est le cas ni pour l'autre assistant El Hadj Malick Samba ni pour le Gambien Bakary Gassama qui était l'arbitre central de la partie.



APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos