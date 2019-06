Can 2019: le message de Kara Mbodji aux "Lions" Non retenu pour cette Can 2019 par le sélectionneur Aliou Cissé, Kara Mbodji apporte tout de même son soutien aux "Lions". Il leur a adressé un message d’encouragement sur sa page Instagram.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2019 à 14:27 | | 0 commentaire(s)|

"A 24 h de notre premier match de la CAN 2019, je voudrais, en union de prières, souhaiter à chaque lion, au coach et au staff, un franc succès, afin que le Sénégal puisse au soir du 19 Juillet, trôner sur le toit de l'Afrique.



Nous vibrerons ensemble, avec l'ensemble de nos compatriotes, tout au long de la compétition pour que le rêve de ce grand pays de football puisse se réaliser sur les bords du NIL. EN AVANT GAINDE!!!!!! ‘’

