Can-2019 : les "Lions" toucheront 575 millions en cas de victoire finale Le journal "Record" a dévoilé les primes des "Lions" en cas de victoire finale à la Can. Selon le quotidien sportif, les "Lions" empocheront 575 millions de FCfa, soit 25 millions pour chaque joueur.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019 à 12:51

Déjà, les joueurs d’Aliou Cissé ont reçu 92 millions, 4 millions chacun, pour s'être qualifiés en 8es de finale.



En cas de qualification pour les quarts, ils empocheront 115 millions, soit 5 millions par joueur. En demi-finale, ils toucheront 38 millions, soit 6 millions chacun. Et en finale, ils toucheront 230 millions, soit 10 millions par "Lion". Ce qui fait un total de 575 millions, soit 25 millions par joueur.

