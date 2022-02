Can 2021 : Le Cameroun se console de la troisième place

Mené par 3 buts à 0 par le Bukina, le Cameroun est parvenu à renverser la partie, en égalisant dans le temps réglementaire avant de s’imposer lors des tirs au but (3-3, t.a.b. 3-4).



Le Cameroun monte ainsi sur le podium de sa CAN à domicile. Au terme d’un scénario incroyable, les Lions indomptables sont parvenus à égaliser face au Burkina Faso avant de prendre le meilleur lors de la séance de tirs au but.

