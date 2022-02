Can 2021: Macky Sall salue une victoire historique du Sénégal Le président Macky Sall a qualifié d’historique la victoire de l’équipe du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations de Football, dimanche, au stade Olembé de Yaoundé au Cameroun.

’’C’est une victoire historique. C’est la victoire du Football sénégalais. Avec cette victoire, les Lions sont entrés dans l’histoire, la grande histoire, j’allais dire’’, a réagi Macky Sall sur la télévision publique (RTS) peu après la fin du match.



Le chef de l’Etat, hors du pays, dans le cadre du Sommet de l’Union Africaine (UA), a décidé d’écourter sa mission pour rentrer à Dakar accueillir les Lions.



M. Sall a dit avoir suivi cette finale avec ’’beaucoup de stress’’.



’’Sadio Mané est un Seigneur du football. Aujourd’hui, il a battu son coéquipier Mohamed Salah. Bravo Sadio Mané ! Bravo tout le staff des Lions ! Bravo Aliou Cissé !’’, a ajouté le président Sall.



Les Lions du Sénégal ont remporté dimanche à Yaoundé (Cameroun), la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football, en battant les Pharaons d’Egypte aux tirs au but (4-2).



Les Lions deviennent champions d’Afrique pour la première de l’histoire de la CAN.





