Can 2021: Pape Gueye pourra continuer à disputer les matchs avec les Lions En conférence de presse lundi matin en perspective du match de demain mardi contre le Malawi, le sélectionneur Aliou Cissé disait « garder espoir » pour son milieu de terrain Pape Alassane Gueye. La bonne nouvelle est tombée quelques heures plus tard.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Janvier 2022 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

Alors que la Fifa avait décidé de suspendre Pape Gueye de quatre mois de toutes compétitions, le Tribunal arbitraire du sport (Tas) a décidé ce jour de suspendre la décision de l’instance du football mondial.



Par conséquent, le milieu de terrain de l’OM et du Sénégal va pouvoir continuer à disputer la CAN 2022 avec sa sélection, comme l’indique RMC Sport. Une bonne nouvelle pour lui, alors que l’OM avait aussi fait appel de son côté.



Sanctionnés d’une interdiction de recruter pour les deux prochains mercatos, suite au litige opposant Watford au club marseillais, les dirigeants phocéens ont décidé de répliquer et avaient fait appel. Ce qui suspend cette décision et qui permet à l’OM de pouvoir pour le moment, recruter. Mais de son côté, Pape Geye va aussi pouvoir souffler et continuer sa CAN.



Ousmane Wade