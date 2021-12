Can 2022: Match de retrouvailles Sénégal-Guinée à Bafoussam Le match Sénégal-Guinée prévu le 14 janvier prochain, à Bafoussam (Cameroun), pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN), va ressembler à des retrouvailles pour certains membres des staffs techniques des deux sélections nationales.

Certains d’entre eux ont joué le match des quarts de finale de la CAN 2006, le 3 février de la même année, à Alexandrie (Egypte), entre les Lions du Sénégal et le Syli national de la Guinée.



Nommé sélectionneur de la Guinée, samedi dernier, Kaba Diawara était le fer de lance de la sélection guinéenne qui attendait de pied ferme celle du Sénégal, qui était passée au deuxième tour par un trou de souris, avec trois points.



D'après l'Aps, les Lions avaient réussi (2-0) l’entame de la CAN, face aux Brave Warriors du Zimbabwe, puis avaient été battus par les Black Stars du Ghana (0-1) et les Super Eagles du Nigeria (1-2).



La Guinée avait fait un sans-faute au premier tour, contre l’Afrique du Sud (2-0), la Zambie (2-1) et la Tunisie (3-0).



Lors du match des quarts de finale entre les Lions et le Syli national, Kaba Diawara avait ouvert le score (24e minute). Mais le Sénégal avait fini par l’emporter sur la Guinée (3-2), avec les buts de Pape Bouba Diop (62e), Mamadou Niang (82e) et Henri Camara (92e).



Le second but de la Guinée (94e) était l’œuvre de Pascal Feindounou, aujourd’hui entraîneur des attaquants du Syli national.



Côté sénégalais, Aliou Cissé, l’actuel sélectionneur national, n’avait pas été appelé en équipe nationale pour la Coupe d’Afrique des nations 2006.



Mais deux membres de son staff, Tony Sylva et Lamine Diatta, faisaient partie des acteurs majeurs de cette rencontre de la Guinée avec le Sénégal, à Alexandrie.



Sylva est, aujourd’hui, le préparateur des gardiens de but de la sélection sénégalaise.



Diatta, lui, exerce les fonctions de manager de l’équipe du Sénégal. Il avait réussi à bloquer le côté fort de la Guinée, son couloir gauche occupé par Fodé Mansaré, lequel avait mis au supplice Ferdinand Coly.



Le sélectionneur national, Abdoulaye Sarr, était obligé de déplacer Diatta du poste de défenseur central vers l’arrière droit, pour éteindre les offensives guinéennes.



Le staff actuel de la Guinée a fait appel à l’ancien portier Kémoko Camara pour s’occuper des gardiens de but. Camara était resté sur le banc, les buts guinéens étant gardés par Naby Laye Diarso.



Blessé, El Hadj Diouf n’a pas joué cette rencontre qui s’est terminée dans la confusion générale, certains joueurs du Syli national voulant s’en prendre à lui, l’accusant de les avoir chambrés.



Au coup d’envoi de la rencontre, il y avait dans la sélection sénégalaise, deux joueurs qui ont des origines guinéennes, Henri et Souleymane Camara.



Rahmane Barry, sollicité par la Guinée, avait opté pour le Sénégal. Il était sur le banc, après avoir pris part, en titulaire, au premier match des "Lions", contre le Zimbabwe.



Le nouveau sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, a annoncé, lundi, à l’émission ‘’Talents d’Afrique’’ de Canal+, que ses sœurs sont nées à Thiès, à quelque 70 kilomètres à l’ouest de Dakar.



Le match du 14 janvier prochain fait partie de la deuxième journée de la poule que partagent les "Lions" et le Syli national. Le vainqueur pourrait se qualifier au deuxième tour de cette CAN prévue du 9 janvier au 6 février 2022.



Pour la première journée du groupe, le Sénégal jouera contre le Zimbabwe, la Guinée sera opposée au Malawi.







