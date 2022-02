Can 2022 : le président Macky Sall facilite l’ambassadeur Khare Diouf pour son rôle crucial Pour rester toujours dans le cadre de l’euphorie post Can 2022, une info, preuve à l’appui, est parvenue à Leral partageant les félicitations du président Macky Sall à l’endroit de l’ambassadeur Khare Diouf pour son rôle crucial…

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Février 2022 à 10:22 | | 2 commentaire(s)|

« Compte-rendu nous a été fait du rôle crucial de l’ambassadeur du Sénégal à Yaoundé pour les préparatifs de la CAN 2021 (repoussée en 2022 NDLR). J’apprécie cette contribution qui a été essentielle aux bonnes conditions de séjour de la délégation et à la victoire finale de notre équipe nationale » a déclaré le président Macky



Je tiens à vous féliciter vivement, ainsi qu’à l’ensemble de vos collaborateurs pour tous les efforts fournis en cette occasion historique, a-t-il ajouté





Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook