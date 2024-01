Can 2023 : El-hadji Diouf avertit les adversaires du Sénégal : « On sait qu’on est l’équipe à battre, mais avant de nous passer dessus, il faut se réveiller très tôt »

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Janvier 2024 à 17:53 | | 0 commentaire(s)|

Les champions d’Afrique ont rejoint hier leur camp de base à Yamoussoukro, où ils disputeront leurs trois premiers matchs du groupe C de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Avec dans sa délégation, El Hadji Diouf, le Sénégal ambitionne clairement de réaliser un doublé, deux ans après son premier sacre au Cameroun. Et la pression ne peut que profiter aux Lions, selon l’ancien international sénégalais. « Ce n’est pas une charge d’être attendu, je crois d’ailleurs que c’est une bonne pression. On a la meilleure équipe. On a les stars du moment et les joueurs qui prennent du plaisir sur un terrain et qui vont donner beaucoup de plaisir. Je crois que nous sommes là pour ça. On sait qu’on est l’équipe à battre mais avant de nous passer dessus il faut se réveiller très tôt. Je crois que nous allons beaucoup appris de nos erreurs pour essayer de garder notre titre et je crois que c’est une bonne pression. Je pense que pour nous c’est une pression positive qu’on va transférer à ces joueurs qu’ils vont transférer à leur tour aux supporters. Je pense qu’on a tout ce qu’il faut pour faire ce que les anglais appellent back to back », estime Diouf au micro de wiwsport, rapporte Sudquotidien.sn.



Pour son premier match, le Sénégal jouera la Gambie à 14 heures pile-poil et sans doute sous la chaleur de Yamoussoukro. Mais pour l’ancien attaquant des Lions, cela ne devrait pas poser de problème aux joueurs d’Aliou Cissé. « Je ne pense pas que nous nous cacherons derrière quoi que ce soit aujourd’hui parce qu’il fait très chaud pour tout le monde. Nous sommes les tenants du titre et je pense qu’aujourd’hui pour cette compétition de cette ampleur, il faut être prêt. Je ne peux donc parler que de football. Quand on regarde ces joueurs, ils sont tous fiers. Il faut être confiant, avoir la confiance de dire qu’on a la meilleure équipe. Je connais les joueurs, je joue avec eux tous les jours à l’entraînement et je crois qu’ils sont déterminés à redevenir champions d’Afrique ».



Le double ballon d’Or africain ajoute : « C’est un match de football et il restera ainsi pour toujours. C’est le Cameroun et on le respecte mais aujourd’hui je vous l’ai dit, les stars actuelles, la meilleure équipe d’Afrique en ce moment, c’est le Sénégal et nous représentons le Sénégal et l’Afrique. Et nous ferons plaisir aux africains » a-t-il déclaré au sujet du prochain duel des « Lions » dans le cadre de la deuxième journée du C entre le Sénégal et le Cameroun.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook