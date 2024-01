Can 2023 - Premier match du Champion d'Afrique en titre : Le Sénégal bat la Gambie, 3 buts à 0 et rassure Grâce notamment à une entrée en jeu fracassante et beaucoup de sérieux, l’Equipe nationale du Sénégal a dominé une équipe de Gambie réduite à 10, en fin de première période (3-0). Lamine Camara, exceptionnel à l’image de son doublé, et les "Lions", lancent idéalement leur CAN. Avec "wiwsport.com".

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2024 à 17:12

Entrée en matière rassurante pour les champions d’Afrique en titre, sous une forte chaleur au Stade Charles-Konan-Banny. Malgré une frayeur au tout début de la rencontre, l’Equipe nationale du Sénégal a décroché une victoire tranquille dans ce derby face à la Gambie, pour bien débuter la CAN en Côte d’Ivoire.



D’abord, Alassana Manneh de la Gambie a chauffé les gants d’Edouard Mendy dès la 1ère minute, mais les "Lions" ont vite réagi grâce à Pape Gueye, avant l’expulsion d’Ebou Adams (45e+8) et un but de Lamine Camara en seconde période.



Il a fallu 4 minutesaux Lions du Sénégal, pour trouver le chemin des filets grâce à Pape Guèye, sur un service de l’inévitable Sadio Mané. Titularisé dans l’entre-jeu sénégalais par Aliou Cissè, Lamine Camara a donné raison au boss de la Tanière. Le joueur du FC Metz formé par Génération Foot, a été crucial dans la création de l’action qui mène au but (1-0).



Puis dominateurs dans le jeu, les Lions du Sénégal ont réussi à doubler la mise, sur une grosse frappe de Lamine Camara. Ainsi l’équipe nationale du Sénégal menait sur le score de deux à zéro face à formation gambienne, réduite à 10, suite à l’expulsion Ebu Adams.



Sur le troisième but, Diatta et Ndiaye s’amusaient sur le côté droit en combinant, avant que le joueur de l’OM ne transmette en retrait à Lamine Camara, qui déclenche une frappe à 25 mètres qui vient se loger pile dans la lucarne de Gaye, qui ne peut rien faire.



