Can Niger 2019 - Primes des U20: 1,5 million FCfa en cas de finale

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Janvier 2019 à 12:25 | | 0 commentaire(s)|

En guise de participation à la Coupe d’Afrique des Nations U20 prévue à partir du 2 février au Niger, les Juniors vont recevoir chacun 600 000 francs CFA, a annoncé le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor. Il a précisé qu’en cas de qualification en demi-finale, chaque joueur aura 1 million et si l’équipe accède en finale, une prime de 1,5 million sera allouée à chaque joueur.



Toutefois, Me Senghor a tenu à rappeler qu’en dehors de tout cela, si l’équipe gagne la Can U20, les joueurs seront honorés au plus haut sommet de l’Etat. « Et s’ils gagnent le trophée, nous avons préféré ne pas donner le montant parce que nous pensons qu’ils auront du mérite d’avoir gagné le premier trophée d’une Can au Sénégal. Nous ferons notre partition mais nous pensons que par respect à l’Etat, nous laisserons au président de la République et au ministre des Sports, le soin de les récompenser », a indiqué le président de la FSF.













