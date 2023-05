Can U17-demi-finales : Sénégal- Burkina Faso c’est ce dimanche à 16h Le Sénégal fera face ce dimanche 14 mai au Burkina Faso en demi-finale de la CAN U17 qui se déroule en Algérie. Le ticket de la Coupe du monde en poche, les Lionceaux tenteront de s’ouvrir le chemin de la finale mais surtout de marcher sur le pas des sélections U 20 et locale qui ont décroché cette saison le premier titre de leur histoire.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Mai 2023

Après avoir survolé la phase de groupes et terminé par une mémorable démonstration contre l’Afrique du Sud (5-0) en quarts de finale, l’équipe du Sénégal s’est offerte un derby ouest africain lors de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se joue ce dimanche.



Le Sénégal affrontera ce dimanche 14 mai au Stade Chahid Hamlaoui de Constantine, le Burkina Faso. L’équipe du Burkina Faso a décroché sa qualification en écartant le Nigeria sur le score (2-1),



Les cadets de Serigne Saliou Dia auront une petite revanche à prendre contre leurs adversaires burkinabés. Durant la phase de préparation, ils se sont affrontés au mini tournoi des nations et les jeunes Etalons s’étaient imposés.



Après avoir empoché leur ticket pour le Mondial de la catégorie, les Lionceaux auront le défi de se hisser en finale. Mais aussi de marcher sur les pas de leurs aînés des sélections locales et U20. Ce, en parachevant cette année leur parcours par un premier trophée continental.



Contrairement aux Sénégalais, le Burkina a déjà remporté l’épreuve en 2011 et finaliste en 1999 et 2001.

Sud quotidien



