Canada : Cheikh Abdou Thiam abattu par la police après avoir tenté de tuer ses enfants et son épouse L’homme de 48 ans, qui aurait poignardé sa conjointe et son garçon de 17 ans, est un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Au petit matin, mercredi, Abdou Thiam aurait d’abord attaqué sa conjointe à coups de couteau, dans la résidence familiale située au cœur d’un quartier cossu de Saint-Jean-sur-Richelieu.



Leur fils de 17 ans aurait agi en véritable héros en se portant à la défense de sa mère, au péril de sa propre vie. Il aurait lui aussi été poignardé par son père durant la lutte. Même gravement blessé, le jeune homme aurait tout de même trouvé la force d’aller protéger sa petite sœur de 8 ans, qui se trouvait également dans la résidence. Cette dernière n’a pas été blessée.



Un peu après 2 h du matin, c’est Thiam lui-même qui aurait appelé au 911. Il aurait alors affirmé qu’il venait de « commettre l’irréparable ». Couteau à la main, il a attendu les forces de l’ordre à l’extérieur de sa résidence.



Les policiers dépêchés sur les lieux auraient d’abord tenté de maîtriser le suspect de 48 ans à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique (Taser gun), mais en vain.



«Il était très agressif», a confié une source policière bien au fait de l’enquête.



Les agents auraient finalement ouvert le feu en direction de Thiam, qui a été atteint mortellement. Il aurait reçu au moins une balle à la tête, toujours selon nos informations.



Les agents auraient ensuite trouvé à l’intérieur de la maison les deux victimes ensanglantées, qui ont été transportées dans un centre hospitalier. En fin d’après-midi, les autorités ont indiqué que la vie de l’adolescent n’était désormais plus en danger. Quant à sa mère, son état de santé se serait stabilisé et elle se trouvait toujours à l’hôpital dans un état critique.



Période difficile



Selon des proches de l’ado et des informations obtenues par Le Journal, Abdou Thiam était aux prises avec des problèmes de santé mentale.



Il était en arrêt de travail depuis deux semaines, d’après nos sources.



«On savait que son père avait une passe très difficile avec sa mère et que ça n’allait pas vraiment bien à la maison, a rapporté à TVA Nouvelles Mia Campeau, une amie du jeune ado. Je pense que c’était vraiment une passe difficile pour lui.»





