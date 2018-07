Canada: Un camion tente de heurter un musulman en face de chez lui ! Un musulman de 66 ans qui rentrait à pied de la mosquée, n'arrive pas à comprendre pourquoi un conducteur a tenté de le renverser en face de chez lui à Saskatoon.

Abu Sheikh portait une tenue et un chapeau traditionnels le 13 juillet dernier lorsqu’un camion a soudainement emprunté le trottoir et s’est dirigé vers lui en accélérant. Il s’est alors protégé contre une haie de son jardin pendant que le conducteur lui a crié : « Que faites-vous ici? »

« Je tremblais, je n’arrivais pas à répondre », dit M. Sheikh.

Il s’est alors précipité dans sa maison, en demandant à son fils d’éteindre la lumière et d’appeler la police. Une brique, puis une deuxième ont alors été lancées contre une fenêtre.

La police de Saskatoon a lancé une enquête.

















Radio Canada



