Canal 4 de la Gueule tapée Un accident entre une moto et un taxi vire à la bagarre La bagarre a été si violente qu’elle a atterri devant le commissariat du Point E. Le taximan et le conducteur de moto ont vécu une journée pas comme les autres aux alentours du Canal 4 de la Gueule tapée.

Une bagarre d’une rare violence a opposé dernièrement un chauffeur de taxi et un conducteur de moto, au niveau du Canal 4 de la Gueule tapée. Une altercation qui a atterri au commissariat du Point E. Ayant introduit une plainte pour coups et blessures volontaires à l’encontre du conducteur de moto R. C. Sow, le chauffeur de taxi a d’emblée indiqué qu’il ne comprend toujours pas l’attitude et l’insolence du mis en cause.



Le jour des faits, explique-t-il, il roulait tranquillement, lorsqu’arrivé au niveau du lycée Delafosse, il a été dépassé par une moto qui, par la suite, a brusquement freiné devant lui. Et comme il fallait s’y attendre, le taxi qui le suivait et qui n’avait sans doute pas respecté la distance minimale, a percuté la moto. Ayant eu la chance de sortir de ce choc avec de petites égratignures, le conducteur de moto s’est relevé de sa chute, avec l’insulte à la bouche.



En effet, avant même que le taximan n’ait eu le temps de descendre de son véhicule pour venir aux nouvelles et s’enquérir de l’état du conducteur de moto, ce dernier est venu l’attaquer.



Très insolent, il a abreuvé d’injures le taximan avant de l’empoigner, alors qu’en réalité, c’est lui qui a provoqué l’accident, selon les dires. C’est ainsi qu’une violente bagarre a opposé les deux hommes devant des passants médusés.



Très colérique, le jeune homme ne s’est pas limité à rouer de coups le taximan. Il s’est, par la suite, emparé d’une grosse pierre avec laquelle il a caillassé les vitres du taxi. Et le lorsque le chauffeur de taxi qui était dans une mauvaise posture et qui savait que les choses allaient dégénérer a voulu remonter dans son véhicule pour aller au commissariat, il en a été interdit par le mis en cause. Ce dernier l’a en effet, une fois de plus empoigné pour le tirer dehors.



Le conducteur de la moto présente ses excuses

Et en ripostant, le taximan s’est retrouvé avec une blessure à la main droite. Il a fallu l’intervention d’un agent qui avait été appelé par des témoins de la bagarre, pour faire revenir le calme. Embarqué et conduit manu militari au commissariat du Point E, R. C. Sow a été soumis au feu roulant des questions.



Mais devant les hommes du commissaire Thiam, il s’est comporté comme un doux agneau en présentant des excuses, ignorant que les carottes étaient déjà cuites pour lui. Après avoir fait des aveux circonstanciés, il a expliqué qu’il était sous le coup de la colère. Ce qui ne l’a pas empêché d’être déféré au parquet pour coups et blessures volontaires.

