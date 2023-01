Canal+ et médias sénégalais: Cheikh Bamba Sarr, DG magnifie le caractère privilégié de la relation

Canal+ Sénégal a présenté ce jeudi, à travers un déjeuner ses voeux à ses partenaires médias. Le DG, Cheikh Bamba Sarr et son équipe en ont profité pour insister sur le caractère privilégié de la relation entre Canal+ et les médias sénégalais.



Ainsi, une présentation des programmes à venir a été exposée, notamment sur le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), organisé en Algérie et de nouvelles productions cinématographiques africaines.



Concernant les productions de canal+ à venir, il a été cité les series Batanga et Déchéances qui seront diffusées sur la chaîne Sunu Yeuf.



Sous ce registre, la responsable de la communication, Maimouna Tounkara a, quant à elle, adressé ses vifs remerciements aux medias et salué leur engagement sans faille aux côtés de canal+.