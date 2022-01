Candiadat perdant à la Mairie :Amadou Hott, l’ascension brisée du technocrate Les résultats provisoires dans la commune de Yeumbeul Sud ne laissent aucun doute sur la victoire de Yaw. Amadou Hott, technocrate qui a voulu franchir le Rubicon et asseoir son assise politique, s’est violemment heurté au mur de la réalité locale.

L’absence de réseaux locaux, de relais à la base, ainsi que le parachutage dans une sociologie politique particulière en banlieue (luttes des tendances, clientélisme) ont semblé condamner d’avance le candidat de Benno Bokk Yaakaar.



Sans surprise, l’ancien banquier d'affaires à subi la loi du maire sortant Bara Gaye (Yaw). Une situation qui semble aussi mettre une croix sur ses rêves de Premier ministre. Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a longtemps figuré sur le short-list de Premiers ministrables en vue du remaniement gouvernemental qui se profile à l’horizon.



Son profil de technocrate étant fortement apprécié par certains cercles du “Macky’’ qui voudraient faire avancer un certain nombre de réformes structurantes avant la date fatidique de la Présidentielle de 2024.

