Candidat à l’élection présidentielle de 2024: Oumar Boune Khatab Diop prône un Sénégal de « justice sociale et de prospérité partagée »

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Octobre 2023 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|

‘’Pour un Sénégal de justice sociale et de prospérité partagée’’ A l’orée de l’élection présidentielle de février 2024 et de possibles élections législatives qui devraient se tenir la même année, notre pays est traversé par des convulsions politiques et sociales qui remettent en cause la paix sociale au Sénégal. La dynamique économique enclenchée au tournant des années 2012 n’a que très peu bénéficiée à l’ensemble de nos populations, notamment aux couches les plus vulnérables de notre société.



Depuis 2020, notre économie subie les contres-coups résultant de la crise de la COVID-19, puis de la guerre en Ukraine, démontrant au passage la dépendance de l’économie sénégalaise à la conjoncture internationale. La transformation en profondeur de notre économie n’est plus simplement une priorité, c’est une question de survie. Dans le même temps, notre modèle démocratique a été mis à mal par l’instrumentalisation de nos institutions républicaines à des fins de pure politique politicienne, mettant ainsi en péril notre unité nationale et notre cohésion sociale, essentielles à notre vivre ensemble.



Le moment politique que nous vivons nous impose un sursaut patriotique, afin de ré-imaginer un Sénégal où règne le respect des institutions de la République, où les valeurs de nos aïeux sont respectées, et où il fait bon vivre. La jeunesse sénégalaise doit y participer, et j’y prendrai ma part. C’est donc, mû par ces aspirations et convaincu du potentiel inextinguible du Sénégal et de son peuple, que je me lance corps et âme dans la course à l’élection présidentielle de février 2024.



Par cet engagement, avec le Mouvement de la Jeunesse Républicaine (MJR), nous souhaitons porter la voix et les désirs de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais, qu’ils soient dans nos bassins ruraux ou dans nos centres urbains. Nous voulons redonner à nos jeunes le droit de rêver, et au-delà, d’avoir accès aux débouchés dont l’absence criard les poussent sur le chemin d’un exile mortifère. Pour ce faire, nous entamerons des réformes pour rebâtir et améliorer nos systèmes éducatifs, de santé et de sécurité sociale.



Notre action s’appuiera sur une gouvernance assainie, dont les résultats se traduiront par la baisse du chômage, la construction d’infrastructures vitales, un secteur de la sécurité à la hauteur de nos besoins, une économie numérique vibrante et créatrice d’emplois, et une diplomatie au service de notre peuple et de notre économie.



J’invite, à cet effet, tous les patriotes, jeunes et moins jeunes, de tous bords politiques et de tous horizons, à se joindre à notre mouvement, pour remettre notre pays sur les bons rails et bâtir un Sénégal dont nous serons tous fiers, un Sénégal de la justice sociale et de la prospérité partagée !



















Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook