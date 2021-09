Candidat à la ville de Rufisque : Seydou Diouf dénonce les agissements des candidats de l’APR Le secrétaire général du Parti pour le Progrès et la Citoyenneté (Ppc), Seydou Diouf, a décliné officiellement ce mercredi son ambition de briguer la mairie de la ville de Rufisque. Il a profité de l’occasion pour dénoncer la démarche « cavalière » des candidats déjà déclarés de l’Apr (Alliance Pour la République). Il fustige ainsi le débat entretenu sur la question par Souleymane Ndoye et Ismaïla Madior Fall et exige le respect dû à son rang.

Les choses se corsent davantage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la tête de liste à la ville de Rufisque. Alors que l’on pensait que l’investiture allait se jouer entre Souleymane Ndoye, Ismaïla Madior Fall et Boubacar Albé Ndoye, le député Seydou Diouf se signale pour afficher clairement son ambition de briguer les suffrages des Rufisquois.



Pour le secrétaire général du Parti pour le Progrès et la Citoyenneté, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, l’investiture du candidat à la succession du maire libéral Daouda Niang ne saurait se limiter à un débat entre membres de l’Apr.



« Nous exigeons en tant qu’allié le respect qui nous est dû (…) J’en appelle au réalisme, au sens du discernement pour que les gens qui choisissent comprennent que le Ppc n’acceptera pas d’être supplanté dans cette course pour la ville de Rufisque », avertit l’ancien directeur de cabinet de Me Mbaye Jacques Diop.



« Le Ppc est un parti qui fait preuve de loyauté et d’engagement mais il exige le respect de la part de tous ses partenaires dans le cadre de la coalition que nous partageons », a martelé le député Seydou Diouf.



Une déclaration faite ce mercredi après-midi au siège de son parti à Diamaguène, quartier de Rufisque, où il recevait ses militants et nouveaux alliés.

