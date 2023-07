Candidat de Benno Bokk Yakaar : Les élus de Dagana votent Dr. Amadou Mame Diop, le Président de l’Assemblée nationale Nous, élus nationaux et exécutifs locaux de l’APR du Département de Dagana, avons décidé de prendre nos responsabilités et de lancer cet appel solennel, face à la décision du Président Macky Sall de ne pas se représenter à la prochaine Présidentielle. C’est l’occasion, ici, de lui rendre un vibrant hommage, en ce qu’elle traduit son ancrage dans le respect de la parole donnée. En effet, cette décision historique marquera de manière indélébile, la Démocratie en Afrique.

Dans cette optique, ce présent texte est une invitation au Dr. Amadou Mame Diop, président de l’Assemblée nationale du Sénégal, à solliciter la confiance de notre formation politique, pour porter la candidature de la Coalition Benno Bokk Yakaar.



Notre démarche, au risque de froisser la modestie de notre leader, va au-delà de toute considération partisane et se justifie par le fait que nous estimons qu’il est l'homme de la situation, pour diverses raisons.

D’abord, président de l’Assemblée nationale dans un contexte extrêmement difficile, il a réussi à faire preuve de sérénité et d'efficacité dans la conduite des affaires de ladite institution. C'est un rassembleur !



Ensuite, en politique, il a fait ses preuves au sein de l’Alliance pour la République, dont il est un membre-fondateur. Il est sorti vainqueur de toutes les élections depuis son entrée en politique dans le département de Dagana. En effet, depuis 2012, mandataire départemental de la Coalition Benno Bokk Yakaar, trois fois tête de liste départementale et successivement élu trois fois Député, il est aussi maire de la Commune de Richard-Toll depuis 2014.



Enfin, son humilité légendaire autant que son ardeur au travail, fondée sur la culture du résultat et la bonne gouvernance, est exemplaire.



De surcroît, fidèle et discret compagnon du Président Macky Sall, il est l'homme idéal pour assurer la continuité de la vision de son Excellence, Macky Sall, président de la République symbolisée par le Plan Sénégal émergent (PSE).



De fait, dans un Sénégal confronté à des défis multiples, dont la sécurité et la préservation de l’unité nationale ne sont pas des moindres, nous avons besoin d'un homme de consensus, fédérateur, travailleur et clairvoyant, mais surtout apte à assurer les énormes acquis socio-économiques obtenus sous le magistère du Président Macky Sall.



Fort de toutes ces considérations, nous invitons respectueusement et solennellement le Docteur Amadou Mame Diop à se porter candidat à la candidature de Benno Bokk Yakaar à la Présidentielle de 2024 et le Président Macky Sall, dont il est un loyal compagnon, à lui accorder sa confiance pour un Sénégal Uni, Prospère et Sûr.



Signataires

Les Elus nationaux et exécutifs locaux de l’APR du Département de Dagana

Contact : Dr. Ameth Tidiane Ndiaye, Maire de Ronkh.





