Candidat de Benno : Diouf Sarr adhère totalement au choix porté sur Amadou Bâ et félicite le Premier Ministre Frustré par le choix porté sur son "présumé rival "? Non, loin s’en faut ! Au contraire, se prononçant sur le candidat dévoilé ce samedi de Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Diouf Sarr dit adhérer totalement au choix porté sur Amadou Bâ et félicite même le Premier Ministre. Son post sut sur sa page Facebook :

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|

Je réaffirme mon attachement à la discipline de parti et renouvelle ma loyauté au président de la République. J'adhère totalement au choix qu'il a porté sur le Premier Ministre Amadou Bâ, que je félicite au passage.



J'exhorte tous les militants et sympathisants à se dresser comme un seul homme derrière notre candidat, pour une éclatante victoire au soir du 25 février 2024.



Vive la République, vive le Sénégal !



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook