Candidat déclaré à la Présidentielle, Boubacar Camara incapable de remplir... le petit foyer de Grand Yoff Un nommé Lass Badiane n'a pas raté l'ancien DG de la Douane Sénégalaise et candidat déclaré à la Présidentielle de 2019 en l'occurrence Boubacar Camara. Sur le mur de la page facebook du sieur Badiane, parcouru par les radars de dakarposte,il est écrit ce qui suit:



Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Août 2018 à 15:59

Cet incapable qui n’a jamais rien fait pour GRAND YOFF durant toutes ses années de gloire en étant toujours dans la jouissance, veut jouer au petit malin. Au lieu de la boucler et de raser les murs, voilà que le gars se la joue volubile. Les plus grandes gueules sont le pire danger auquel fait face le SÉNÉGAL. Voulant faire de notre Grand Yoff Dakar sa base politique, il est incapable de remplir ce petit foyer dans lequel nos réunions ne peuvent s’y tenir.

Vouloir faire réfléchir des opposants ,c'est comme essayer de faire jouir une poupée gonflable. #Nagnioudemrek

Crédit photo: Buur Guėdė

Dakarposte.com









