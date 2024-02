Candidate à l’élection présidentielle : Rose Wardini déférée au parquet

La candidate à l’élection présidentielle Rose Wardini a été déférée au parquet ce lundi. Elle est poursuivie pour escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité, souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et et sur sa présence sur une liste.



La candidate qui a validé le filtre du parrainage citoyen est soupçonnée d’être détentrice de deux nationalités française et sénégalaise au même titre que Karim Wade.