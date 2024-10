Candidats aux législatives : la DGE rappelle les délais pour la désignation des plénipotentiaires

Le 9 octobre 2024, la Direction Générale des Élections (DGE) du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique a publié un communiqué de presse, rappelant l'application des dispositions de l'article 9 du décret 2024-1981 du 13 septembre 2024. Ce décret concerne les prochaines élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024.



Selon ce communiqué, les listes des candidats doivent désigner leurs plénipotentiaires auprès des autorités administratives compétentes. Cette démarche doit être effectuée entre le jeudi 10 octobre et le samedi 12 octobre 2024, période correspondant au 37e et 35e jour avant la date du scrutin, rapporte LeSoleil-Digital.



La DGE insiste sur le respect strict de cette formalité par l'ensemble des listes de candidats, dans le but d'assurer la conformité des procédures électorales.