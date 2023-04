Candidature de Idy en 2024 : Les enseignants de Rewmi œuvrent pour en faire une «réalité conquérante» Le mouvement des enseignants de Rewmi (M.E.R) du département de Thiès, « conscient », se dit-il, des « enjeux du moment et pour l’avenir et la stabilité du pays », s’engage à « œuvrer par tous les moyens pour faire de la candidature du Président Idrissa Seck, une réalité conquérante ». "Le Témoin"

Ces proches de l’ancien Premier ministre considèrent qu’« à 10 mois de l’élection présidentielle 2024, le monde politique sénégalais est pendu sur les lèvres de l’actuel président Macky Sall relativement à son éventuel candidature en 2024 mais également au sort réservé à certains potentiels candidats notamment notre leader Idrissa Seck ».



Ils remarquent que lui-même à l’occasion du Conseil interministériel décentralisé tenu récemment à Thiès lui avait conseillé. « Continuez d’apaiser votre cœur et de fortifier votre esprit pour que les futurs choix que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà beau et exceptionnel », avez signifié Idrissa Seck au Président Macky Sal.



Le coordonnateur du mouvement des enseignants rewmi (M.E.R) du département de Thiès, Pr Makhfou Faye, et ses camarades, de souligner : « le parti Rewmi ayant une bonne place au rang des partis les plus côtés avec le meilleur profil possible à sa tête, nous autres militants sommes devant l’impératif de suivre le doigt de notre leader qui invite à une restructuration des instances, à la mobilisation et à la massification ».



Par conséquent, les enseignants rewmistes de Thiès apprécient très positivement « la dynamique de remobilisation enclenchée pour l’animation et la massification des instances de base du parti, laquelle, inspirée par le Président Idrissa Seck, suscite de l’espoir et reste porteuse de victoire future ».



Pr Makhfou Faye et ses camarades constatent, en même temps, pour le déplorer, « le manque de considérations notoire envers le mouvement des enseignants: une structure reconnue et consacrée dans les textes du parti » et, disent-ils, « a, à Thiès, à son actif, énormément de réalisations ».



Aussi d’inviter tous les responsables et militants, à travers les actes qu’ils posent, à « œuvrer pour l’unité, la cohésion, l’équité et la justice dans la gestion du parti, surtout au niveau des instances de bases ».

Le mouvement des enseignants Rewmi (M.E.R) du département de Thiès dit être disposé à « travailler pour la victoire de notre candidat aux élections présidentielle de2024 ».

