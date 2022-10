Candidature de Macky Sall a un 3eme mandat : Abdou Fall d’Andu Nawlé valide Abdou Fall, ancien ministre et président du mouvement alternatif citoyen Andu Nawlé s’est prononcé sur la question relative à la candidature du président Macky Sall à un troisième mandat.

Lundi 10 Octobre 2022

Selon lui, la question à se poser au Sénégal est celle du second quinquennat de Macky Sall. Pour Abdou Fall, le Sénégal a franchi deux étapes importantes : l’organisation d’élections locales et des Législatives de façon transparente. La majorité de compromis se voit à l’Assemblée Nationale à l’issue de ces consultations.



Selon Abdou Fall, la présidentielle, la mère des batailles est à venir. Le mouvement alternatif citoyen Andu nawlé se dit derrière la majorité présidentielle. A l’en croire, la gestion d’une élection présidentielle comporte plusieurs dimensions dont celle de liberté. Le Sénégal, selon lui, est un pays de libertés et de droits.



‘’Chaque citoyen qui remplit les conditions juridiques a droit à poser sa candidature pour prétendre au vote à la présidentielle ‘’, s’est-il exprimé de manière claire et ferme. Il a fait référence aussi aux combats menés pour l’avenir du Sénégal, un pays de droits et de libertés.



Il a défendu le principe de la pluralité des candidatures pouvant s’étendre dans des conditions à Khalifa Sall et à Karim Wade et a dénoncé toute forme de terrorisme s’attaquant à ces candidatures. Selon Abdou Fall, rien ne s’oppose à la candidature de Macky Sall à un troisième mandat.

Sudquotidien.sn



