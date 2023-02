Candidature de Macky Sall en 2024 : La jeunesse républicaine entend mobiliser demain 10.000 jeunes au terrain Cfa de Djeddah Thiaroye Kao Les jeunesses républicaines de la région de Dakar préparent activement leur rassemblement du dimanche 05 février prochain. Il est prévu au terrain Cfa à Djeddah Thiaroye Kao, à Pikine. À cette occasion, Moussa Sow et ses camarades entendent mettre les petits plats dans les grands, en mobilisant 10.000 jeunes. Le rassemblement concerne les départements de Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, Rufisque et le département de Dakar

Hier, le coordinateur national de la Cojer, Moussa Sow, a présidé une rencontre de prospection au siège de l'Apr de Pikine. «Nous voulons mobiliser tous les jeunes de la région de Dakar. Ce rassemblement sera le déclic pour que la jeunesse porte la candidature du Président Macky Sall pour la présidentielle de février 2024», souligne Moussa Sow.



À l'en croire, les jeunes sont conscients des enjeux du moment. «L'objectif est que tout le monde soit uni et que nous taisions nos querelles internes pour défendre le Président Sall, le régime, face à des opposants nihilistes, qui n'ont pas de programme et qui ne végètent que dans des détails», martèle M. Sow.



À la question de savoir si la mobilisation de dimanche est une réponse à celle d'Ousmane Sonko, tenue à Keur Massar, il y a deux semaines, le coordonnateur de la Cojer, précise ceci : «Nous ne sommes pas dans des réactions. Nous avons un calendrier que nous sommes en train de dérouler.



En 2011, le terrain mythique de Cfa avait accueilli le Président Macky Sall à la veille de la présidentielle de 2012, avec une forte mobilisation de la jeunesse. Nous voulons récidiver pour mobiliser la banlieue autour du Président Sall. Avec ce rassemblement, nous allons montrer à la face du monde que le Président Sall est majoritaire au Sénégal», dixit Moussa Sow.

