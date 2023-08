Candidature de l'Apr: Et si c'était Docteur Serigne Gueye Diop, maire de Sandiara ? Tous les ingrédients sont réunis pour qu'il soit le 5e président du Sénégal. Le parcours de l'homme est tout simplement incroyable. Serigne Gueye Diop, originaire de la Commune de Sandiara, non loin de la ville de Mbour, est une tête bien faite qui incarne un leadership avec une ouverture d’esprit.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Août 2023 à 18:44 | | 1 commentaire(s)|

La succession du Président Macky Sall à la tête de son parti et de sa coalition est ouverte. Plusieurs responsables politiques se signalent pour être le choix du Président Sall afin d’incarner la candidature de cette entité à la prochaine élection présidentielle. Parmi ces prétendants ou aspirants figure Serigne Gueye Diop, actuel maire de Sandiara. L’homme connu pour son ingéniosité et son pragmatisme dans la diligence des affaires de la Cité, dit-on, a tous les préréquis pour être le choix prometteur de l’Apr et de sa coalition.



Travailleur acharné, Dr Serigne Guèye Diop s’est donné les moyens d’être un ingénieur plein, mais aussi un Docteur respecté par ses pairs ou collègues du même domaine. Docteur, titulaire de plusieurs brevets dans l’agro-alimentaire,il a occupé beaucoup de postes de responsabilités à Nestlé et fut le premier africain nommé Directeur du centre de recherche de cette multinationale en Afrique.



N’ayant pas oublié ses origines, Serigne Guèye a construit un lycée d’un coût de 750 millions à Sandiara et est actuellement le Maire de cette commune. Il a été élu meilleur du maire lors de la quatorzième (14ième) édition de « Calebasses de l’excellence award» . Engagé dans l’entrepreneuriat social, Docteur a été le parrain de Voix des Jeunes Sénégal, un concours qui prône le changement social à travers la résolution de problèmes et défis sociaux et qui réunit les étudiants des universités et institutions privées au Sénégal.



Il est ministre conseiller du Président de la République du Sénégal depuis 2017 en charge des questions liées à l’agriculture et à l’industrie. Dr Diop est un leader, un sachant et surtout un exemple pour ceux qui sont sous sa responsabilité, mais un modèle pour la jeunesse sénégalaise et africaine.



A retenir, Serigne Guèye Diop a eu le baccalauréat à Kaolack, avant de rejoindre l’École Nationale des Cadres Ruraux (ENCR) de Bambey. Il est aussi diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA) de Thiès, de l’École Nationale Supérieure des Industries Agricoles et Alimentaires (ENSIA) en France, de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, à l’Institut National d’Études Supérieures Agronomiques (SUPAGRO) de Montpellier (avec un Doctorat en poche) et de Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston aux États-Unis (certificat).





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook