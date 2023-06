Candidature incertaine de Macky Sall: Un regard politique sur l'avenir présidentiel en 2024 L'avenir politique du président de la République du Sénégal, Macky Sall, est actuellement l'objet de spéculations et de débats intenses. Suite à une déclaration faite lors d'une rencontre restreinte avec ses militants, il semble que le chef de l'État ait suscité de nombreuses interrogations quant à sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Ces propos ont rapidement attiré l'attention des médias et du public, alimentant ainsi, les rumeurs et les discussions animées. Selon l'analyste politique Assane Samb, bien que Macky Sall manifeste l'intention de se présenter à cette élection, il conserve également la possibilité de ne pas se porter candidat. Dans une récente interview accordée à Leral.net, Assane Samb livre son analyse sur cette situation politique délicate. Entretien...

Leral.net : Pouvez-vous nous en dire plus sur les spéculations entourant sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024 ?



Assane Samb: Les propos tenus par le président Macky Sall lors de sa rencontre restreinte avec ses militants ont suscité beaucoup de débats et de spéculations quant à sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Il semble que le chef de l'État ait semé le doute en déclarant qu'il envisageait sérieusement de se présenter, mais qu'il conservait également la possibilité de ne pas le faire.



Cette déclaration a instantanément attiré l'attention des médias et du public, et depuis lors, les rumeurs et les discussions animées se sont multipliées. Certains soutiens du président affirment qu'il est le mieux placé pour continuer à diriger le pays, mettant en avant ses réalisations et son expérience. D'autres estiment qu'il est temps de donner la chance à de nouveaux leaders et de nouvelles idées.



Qu'est-ce qui motive cette incertitude quant à la candidature de Macky Sall pour un troisième mandat ?



Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette incertitude. Tout d'abord, il y a la question de la limitation des mandats présidentiels au Sénégal. La Constitution limite actuellement le nombre de mandats présidentiels à deux. Cependant, le président MackySall a été réélu en 2019 avant l'adoption de cette réforme constitutionnelle. Certains se demandent donc s'il envisage de se présenter pour un troisième mandat malgré cette limitation.



Ensuite, il y a également l'opinion publique et les aspirations des citoyens sénégalais. Les mouvements de contestation qui ont eu lieu dans le pays ces dernières années ont mis en lumière certaines préoccupations de la population, telles que la gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption. Certains estiment que l'élection de 2024 devrait être l'occasion de nouvelles perspectives et de nouvelles politiques.



Quelles sont les options politiques possibles pour Macky Sall à l'approche de l'élection présidentielle de 2024 ?



Plusieurs scénarios sont envisageables. Premièrement, le président Macky Sall pourrait décider de se présenter pour un troisième mandat en arguant du fait que la limitation des mandats ne peut être rétroactive. Cela créerait certainement des débats juridiques et politiques importants.



Deuxièmement, il pourrait choisir de ne pas se porter candidat et soutenir un candidat de son parti, l'Alliance pour la République (APR), pour lui succéder. Cela permettrait de respecter l'esprit de la limitation des mandats tout en maintenant une certaine continuité politique.



Enfin, une troisième option pourrait consister à former une coalition avec d'autres partis politiques pour soutenir un candidat commun. Cela pourrait être perçu comme une tentative de rassembler différentes forces politiques autour d'une vision commune pour l'avenir du Sénégal.



Il est important de souligner que pour l'instant, rien n'est encore officiellement confirmé et que la situation politique peut évoluer dans les mois à venir. Les déclarations de Macky Sall et les réactions qu'elles suscitent montrent que l'élection présidentielle de 2024 sera un moment clé dans la vie politique du Sénégal.



