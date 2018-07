Candidature unique, manque de cohésion au sein du Front de résistance : Decroix s’en prend à Mansour Sy Djamil, Sonko fustige les calculs politiques La problématique de la candidature unique s’est invitée à la marche de l’opposition. La raison ? Alors que Serigne Mansour Sy Djamil a confié que les leaders du Front de résistance en ont discuté et que, dit-il, cela s’avère être une nécessité, Mamadou Diop Decroix a pris son contre-pied. Pour lui, ce n’est pas du tout une bonne idée. Au même moment, Ousmane Sonko, le leader du Pastef, fustigeait le mande de cohésion de l’opposition, accusant certains « d’être dans des calculs » politiques.

Ça allait dans tous les sens ! D’abord, les leaders de l’opposition ont marché en ordre dispersé. Avec les patrons de Rewmi et du Grand Parti qui ont brillé par leur absence. Ce qui fait dire à Ousmane Sonko : « Nous sommes à 7 mois d’une échéance électorale. Je crois que toute l’opposition a intérêt à mener ce combat. Au lieu d’être dans des calculs où certains se disent, je ne me sens pas concerné. Tout le monde a intérêt à se battre. Certains plus que d’autres même ».



Ensuite, les têtes pensantes du Front n’ont pas accordé leurs violons sur la question de la candidature unique. Serigne Mansour Sy Djamil dit qu’il n’est pas contre cette option. Il pense même que cela est envisageable. Cependant, le député Mamadou Diop Decroix a un autre avis sur la question.



Pour lui, l’opposition « ne cherche pas à avoir un seul candidat. Ce n’est pas une bonne idée. Une élection présidentielle est différente d‘un scrutin, où on élit des députés. Nous voulons que chaque candidat de l’opposition se présente en 2019 ». Pour le leader d’Aj/Pads, les candidatures multiples permettront de lutter, plus efficacement, contre le candidat Macky Sall, lors de la prochaine Présidentielle. C’est dans ce cadre qu’il a promis de parler à Mansour Sy Djamil, pour le convaincre afin qu’il change d’avis sur la question.













