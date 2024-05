Construction d’un stade municipal : Bara Gaye offre à la jeunesse de Yeumbeul un joyau de dernière génération

« Je voudrais tout d’abord rende grâce à Dieu d’avoir permis au maire d’accomplir ce vœu qui lui était cher. C’est une infrastructure de dernière génération. Ce joyau, je peux vous l’assurer est le fruit d’énormes sacrifices. C’est un projet qui a été lancé en 2020 en partenariat avec UFY qui est le club fanion de Yeumbeul sud et le propriétaire foncier », a-t-il laissé entendre.



Selon Abdoulaye Sagna, le maire, dans sa vision avait vu que cet espace qui ne servait presque à rien, qui était sablonneux et qui n’était pas propice pour porter le sport de Yeumbeul et surtout son ambition pour le football de cette localité.



« Il avait donc envisagé de réaliser ce projet pour la jeunesse et le football de Yeumbeul. Ce projet a duré parce que les fonds, 150 millions CFA qui y étaient prévus étaient insuffisants. Il y a eu aussi des difficultés avec tous les repreneurs qui se sont succédés. Nous en sommes avec le sixième entrepreneur.



C’est dire tout le mal que le maire a eu à subir pour en arriver là. Il en est arrivé jusqu’à contracter une dette à partir de ses indemnités de député d’une valeur de 42 millions CFA rien pour s’acquitter de sa promesse qui lui était chère vis-à-vis de sa jeunesse de Yeumbeul », a-t-il ajouté.



S Tribune