Cap Manuel: Guy Marius Sagna et Habib Sy portent le message d'Ousmane Sonko Habib Sy et Guy Marius Sagna donnent des nouvelles d’Ousmane Sonko. Des nouvelles plutôt rassurantes au sujet de sa santé. Le président de l’ex-Pastef reste convaincu de sa victoire en février 2024 et demande à ses soutiens de ne pas répondre aux provocations du pouvoir.

le Jeudi 23 Novembre 2023

Le Cap Manuel, prison où est incarcéré Ousmane Sonko, « diffuse » de bonnes nouvelles. C’est du moins ce qui coule du récit fait par le député Guy Marius Sagna. Membre de l’ex-Pastef et très proche d’Ousmane Sonko, Guy sort de sa visite au président des Patriotes visiblement très réconforté. « J'ai rarement vu Sonko en si bonne santé, en pleine possession de tous ses moyens avec un mental si conquérant et un tel optimisme », informe un Guy Marius Sagna, visiblement enthousiaste.



Cette nouvelle est plutôt bonne et rassurante, notamment pour les Patriotes, car Ousmane Sonko a observé deux grèves de la faim. La première diète l’a même conduit en réanimation à l’hôpital Principal pendant plis d’un mois. La deuxième grève de la faim, engagée en soutien aux femmes détenues de l’ex-Pastef, a été plus courte, en raison de fortes pressions de plusieurs personnalités. « Tout de blanc vêtu avec un chapeau sur la tête, il n'a rien perdu de ses taquineries », ajoute le patron de Frapp/France dégage.



« Ousmane Sonko dit qu'il est content de vous toutes et tous les patriotes, car avec lui, vous avez su déjouer le plan de Macky Sall qui voulait rendre invisibles et inaudibles les patriotes panafricains du Sénégal », explique Guy Marius Sagna, qui donne des nouvelles des deux dernières grèves de la faim de Sonko. « Il a fait des grèves de la faim avec des objectifs clairs, dont tous ont été atteints sauf un. Il a suspendu l'utilisation de cette arme pour l'instant », alerte le bouillant député, affirmant que « Sonko reste notre seul et unique candidat ». Pour le visiteur de la prison du Cap Manuel, le leader de l’ex-Pastef « décidé d'être, avec les patriotes, très tactique avec Macky, a les idées très claires sur les différentes étapes à venir de notre lutte, qui va nous conduire au palais présidentiel en février 2024, avec lui comme 5e Président de la République du Sénégal ».



Guy Marius Sagna renseigne qu’il fait du sport et lit le Coran en prison et précise avoir même vu son vélo. « Ousmane Sonko est très affecté par la situation du Peuple sénégalais fatigué, éprouvé par les politiques anti-nationales, antidémocratiques, anti-populaires du régime de Macky Sall », poursuit-il, ajoutant qu'Ousmane Sonko « demande au peuple de rester debout, fort, mobilisé et déterminé car en février 2024, la page de l'oppression actuelle sera tournée ». A l’en croire, le détenu du Sénégal le plus célèbre, remercie les Patriotes pour leur confiance. « Il a repris ses audiences et s'informe sur tout, et s'occupe, malgré la distance, de tout. Il a une foi en nous Patriotes pour rester FOCUS. Focus aujourd'hui sur les millions de parrains pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye », annonce-t-il.



D'après le journal "Point Actu", l’ancien ministre du président Wade, Habib Sy a également rendu visite au président de l’ex-Pastef. L’ex-président de la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, dit, lui aussi, avoir trouvé l’opposant Ousmane Sonko « en excellente forme ». « Il se nourrit bien, (…) réfléchit et écrit beaucoup », a posté M. Sy, candidat déclaré à la présidentielle.



A l’instar de Guy Marius Sagna, Habib Sy raconte qu'Ousmane Sonko, toujours candidat et encore dans le jeu politique, demande à ses soutiens de se concentrer sur l’objectif 2024. Ousmane Sonko exhorte aussi les populations qui le soutiennent, d’éviter de répondre aux provocations, et de se concentrer sur l’essentiel. « Il dit avoir atteint 95% des objectifs à propos de ses successives grèves de la faim. Mais, en tout état de cause, il les reprendrait, au gré des contextes », informe l’ancien ministre et actuel allié d'Ousmane Sonko.







