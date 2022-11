Cap Manuel: Le corps d’un des militaires disparus, retrouvé

La piste d’une disparition volontaire écartée. Les deux militaires qui ont disparu vendredi et non samedi, étaient allés faire une partie de pêche en ligne à leurs heures perdues. Les recherches se poursuivent.



A retenir, le Parquet du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a annoncé, mardi dernier, qu’une enquête judiciaire a été confiée à la Brigade prévôtale de la Gendarmerie nationale ‘’à la suite de la disparition de l’Adjudant-Chef de la Gendarmerie Didier Badji en service à l’Inspection générale d’Etat et du Sergent Fulbert Sambou de la Direction des Renseignements militaires’’.



La disparition des deux agents a été signalée dans la soirée du samedi 19 novembre 2022 déclenchant immédiatement des recherches par toutes les unités compétentes du pays », a indiqué le ministère public dans un communiqué.