Cap Manuel: Niasse, un prisonnier, décède après 6 jours de détention

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Septembre 2021 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Niass, un détenu de 39 ans qui vient de France, est décédé en prison, ce jeudi, selon l’info partagé par RFM.



D’après « lasnews », qui partage l’info, le détenu avait été placé en garde-à-vue à Wakhinane Nimzatt, département de Guédiawaye, avant d’être transféré à la prison du Cap Manuel.



Le défunt avait échangé des propos aigres-doux avec le policer qui l’avait arrêté. Une autopsie est en cours pour y voir plus clair sur les causes réelles de sa mort.

