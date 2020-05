Cap Skirring: Plusieurs blessés lors d'un violent affrontement entre les forces de l'ordre et la population

Ce qui était parti pour être une simple manifestation ce matin, s’est transformé en émeute à Cap Skirring. Les affrontements entre les manifestants en colère et les forces de l’ordre, se poursuivent.



Selon la Rfm, il y a des blessés du côté des manifestants et la gendarmerie débordée, a fait appel à un renfort qui est en route.



Les habitants de ce village ont organisé une marche non autorisée pour réclamer de l’eau potable. Les forces de l’ordre qui avaient du mal à contenir leur colère, ont dispersé le rassemblement.



L’interdiction n’a pas eu d’effet sur eux. La police a dû recourir aux grenades lacrymogènes pour les disperser. Les manifestants ont brûlé des pneus et déverser des ordures sur la chaussée principale.









