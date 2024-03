Cap-Vert: Six morts et des disparus dans le naufrage d'une pirogue de migrants

Les autorités cap-verdiennes effectuent des fouilles lundi, pour retrouver des survivants d'une pirogue de migrants échouée la veille sur une île du nord-ouest de cet archipel de l'océan Atlantique, avec cinq personnes mortes à son bord, ont-elles indiqué.



Cinq survivants étaient sur le bateau au moment où il a été retrouvé; l'un d'entre eux est décédé à l'hôpital lundi, portant à six le nombre de victimes, a annoncé le délégué de la Santé de l'île de São Vicente, Elisio Silva, à la télévision cap-verdienne, informe "Seneweb".



Selon le récit des quatre survivants, la pirogue qui était partie d'un village mauritanien, comptait environ 65 personnes. " Dans les prochains jours, d'autres corps peuvent s'échouer sur la côte ", a prévenu M. Silva.



" Les survivants souffraient d'une grave déshydratation, mais sont désormais (dans un état) stable et pourront sortir de l'hôpital d'ici demain ", a-t-il ajouté.



La responsable de la Protection civile de la région Nord du Cap-Vert, Vitória Veríssimo, a informé la presse locale que les autorités sont en train de collecter des données, pour identifier les personnes qui étaient à bord.

" Les documents déjà trouvés près de la pirogue, indiquent que les occupants sont du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali ", a-t-il déclaré.



Le Cap-Vert se trouve parfois sur la route de bateaux à la dérive, transportant des personnes risquant leur vie en haute mer pour rejoindre l'Europe et échapper à la pauvreté.



Ils voyagent à bord de modestes bateaux ou pirogues à moteur fournis par des passeurs monnayant le voyage. Beaucoup accostent aux Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée de l'Europe.



De nombreux témoignages rapportent les périls du voyage, soumis aux aléas météorologiques, aux avaries de moteur, à la soif et à la faim.



En août, plus de 60 migrants sont présumés avoir perdu la vie à bord d'une pirogue partie des côtes sénégalaises, plus d'un mois plus tôt. 38 survivants avaient été retrouvés.



Environ 90 migrants venus du Sénégal, de Gambie, de Guinée-Bissau et de Sierra Leone, avaient été secourus dans les eaux cap-verdiennes, à la mi-janvier 2023.



Le Sénégal a été endeuillé par plusieurs drames de la migration ces dernières années, le dernier en date, au large de Saint-Louis, jeudi. Au moins, 26 corps sans vie ont été retrouvés.

