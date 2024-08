Cap des Biches : La Centrale de 366MW bientôt opérationnelle pour répondre à la demande électrique

Le projet de construction de la centrale à cycle combiné 366MW sur le site de Cap des Biches à Rufisque exécuté à plus de 95% pour le cycle simple et 84% pour le cycle combiné.



Ce projet exécuté en 3 années et demi est en phase avec la politique énergétique du gouvernement du Sénégal. Il permettra de participer à l’augmentation de la demande électrique croissante et la mise en œuvre de l’accès universel à l’électricité.



La réalisation de ce projet permettra de créer de l’emploi local dans une zone où le taux de chômage est très élevé. L’emploi local aura un quota de 40% des postes qui nécessitent une qualification et 100% pour les postes qui ne demandent pas de qualification préalable.



Enfin, l’utilisation de machines performantes permettra de produire de l’électricité avec un bon rendement et réduire les couts de production pour Senelec. L’utilisation du gaz domestique au lieu des fiouls lourds participera à la réduction considérable d’émission de gaz à effet de serre et permettra ainsi à l’Etat du Sénégal d’atteindre ses objectifs vis-à-vis

de ses engagements internationaux sur le climat.



Grâce aux avancées significatives notées sur le projet, la mise en service du cycle simple est prévue en aout 2024 et le cycle combiné en en avril 2025, informe le rapport sur la situation du projet de la centrale 300MW.